Губернатор Ростовской области Голубев: у Новошахтинского завода нефтепродуктов упал БПЛА
Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.
«В районе села Киселёвка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался», — написал он в Telegram.
Голубев отметил, что огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен.
Жертв и пострадавших нет.
Ущерб сооружениям нанесён незначительный.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения беспилотника.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар ликвидирован.