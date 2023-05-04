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Губернатор Ростовской области Голубев: у Новошахтинского завода нефтепродуктов упал БПЛА

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На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник.

Об этом заявил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе села Киселёвка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался», — написал он в Telegram.

Голубев отметил, что огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. 

Жертв и пострадавших нет.

Ущерб сооружениям нанесён незначительный.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения беспилотника. 

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар ликвидирован.

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