ТАСС: на Кубани из-за атаки беспилотника горит резервуар Ильского завода
«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в посёлке городского типа Ильский в Северском районе», — сказано в заявлении.
На место происшествия выехали пожарные подразделения.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстрелы Вооружёнными силами Украины Донецка, атаку на посёлок Тёткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае.
Отмечается, что в результате обстрела украинскими военными населённого пункта Александровка ДНР погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения.
Также стало известно, что в Белгородской области беспилотник упал на территории свинокомплекса, повредив расположенную там водонапорную башню.