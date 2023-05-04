ТАСС: на Кубани из-за атаки беспилотника горит резервуар Ильского завода

Пожар произошёл в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в посёлке городского типа Ильский в Северском районе», — сказано в заявлении.

На место происшествия выехали пожарные подразделения.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России расследует обстрелы Вооружёнными силами Украины Донецка, атаку на посёлок Тёткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае.

Отмечается, что в результате обстрела украинскими военными населённого пункта Александровка ДНР погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения.

Также стало известно, что в Белгородской области беспилотник упал на территории свинокомплекса, повредив расположенную там водонапорную башню.