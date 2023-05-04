СК расследует обстрелы украинскими военными ДНР, Курской области и Краснодарского края
Об этом ведомство сообщает в Telegram.
«Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ на территориях ДНР, Курской области и Краснодарского края», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в результате обстрела украинскими военными населённого пункта Александровка ДНР погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотник упал на территории свинокомплекса, повредив расположенную там водонапорную башню.
Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ дважды за пять минут обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что Петровский и Кировский районы города находятся под массированным обстрелом.