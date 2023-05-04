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СК расследует обстрелы украинскими военными ДНР, Курской области и Краснодарского края

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Следственный комитет России расследует обстрелы Вооружёнными силами Украины Донецка, атаку на посёлок Тёткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ на территориях ДНР, Курской области и Краснодарского края», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела украинскими военными населённого пункта Александровка ДНР погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотник упал на территории свинокомплекса, повредив расположенную там водонапорную башню.

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ дважды за пять минут обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что Петровский и Кировский районы города находятся под массированным обстрелом.

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