СК расследует обстрелы украинскими военными ДНР, Курской области и Краснодарского края

Следственный комитет России расследует обстрелы Вооружёнными силами Украины Донецка, атаку на посёлок Тёткино Глушковского района Курской области и падение беспилотника в Краснодарском крае.

Об этом ведомство сообщает в Telegram.

«Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВФУ на территориях ДНР, Курской области и Краснодарского края», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела украинскими военными населённого пункта Александровка ДНР погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотник упал на территории свинокомплекса, повредив расположенную там водонапорную башню.

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ дважды за пять минут обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что Петровский и Кировский районы города находятся под массированным обстрелом.