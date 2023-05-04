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В Якутске ликвидировали пожар в многоквартирном доме на площади 150 квадратных метров

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В многоквартирном доме в центре Якутска ликвидировали пожар на площади 150 кв. м. В результате возгорания пострадал один человек.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Ксения Рахматуллина.

«Спасены и эвакуированы свыше 20 человек, в том числе десять детей... Пожар ликвидирован на площади 150 кв. м», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что один человек пострадал.

Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что причиной пожара в спорткомплексе «Олимпиец» в Усть-Илимске стало короткое замыкание.

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