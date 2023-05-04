В Якутске ликвидировали пожар в многоквартирном доме на площади 150 квадратных метров
Об этом заявила руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Ксения Рахматуллина.
«Спасены и эвакуированы свыше 20 человек, в том числе десять детей... Пожар ликвидирован на площади 150 кв. м», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что один человек пострадал.
Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что причиной пожара в спорткомплексе «Олимпиец» в Усть-Илимске стало короткое замыкание.