МЧС: причиной пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске стало короткое замыкание
Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.
«Пожар мог произойти из-за короткого замыкания», — передаёт сообщение РИА Новости.
Уточняется, что временная проводка была проложена с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения беспилотника.
Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован.