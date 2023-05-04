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МЧС: причиной пожара в спорткомплексе в Усть-Илимске стало короткое замыкание

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В спорткомплексе «Олимпиец» в Усть-Илимске в Иркутской области произошёл пожар.

Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.

«Пожар мог произойти из-за короткого замыкания», — передаёт сообщение РИА Новости.

Уточняется, что временная проводка была проложена с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения беспилотника.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован.

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