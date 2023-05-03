Невролог Голубинская посоветовала снизить физическую нагрузку во время магнитных бурь
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В беседе с «Радио 1» эксперт также рекомендовала избегать возможных конфликтов.
«Организм срывается, когда есть один, второй и третий провоцирующий фактор», — пояснила она.
По её словам, если есть проблемы со здоровьем, то лучше заранее подготовиться и запастись необходимыми лекарствами. Кроме того, важно чаще измерять артериальное давление.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.