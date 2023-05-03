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Невролог Голубинская посоветовала снизить физическую нагрузку во время магнитных бурь

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Врач невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала, как облегчить своё состояние во время магнитных бурь. В частности, она посоветовала снизить физическую нагрузку, чтобы организм не испытывал дополнительный стресс.
Невролог Голубинская посоветовала снизить физическую нагрузку во время магнитных бурь
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В беседе с «Радио 1» эксперт также рекомендовала избегать возможных конфликтов.

«Организм срывается, когда есть один, второй и третий провоцирующий фактор», — пояснила она.

По её словам, если есть проблемы со здоровьем, то лучше заранее подготовиться и запастись необходимыми лекарствами. Кроме того, важно чаще измерять артериальное давление.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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