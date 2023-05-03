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ФСБ: изъятая в Крыму взрывчатка идентична использовавшейся при подрыве ж/д путей в феврале

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По данным Федеральной службы безопасности, взрывчатка, которая была изъята у задержанных за подготовку терактов в Крыму, идентична той, что использовалась при подрыве железнодорожных путей на полуострове 23 февраля.
ФСБ: изъятая в Крыму взрывчатка идентична использовавшейся при подрыве ж/д путей в феврале
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. 

Также сообщается, что фигуранты дел дают признательные показания о сотрудничестве с украинской военной разведкой по подготовке терактов на территории России.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.

В числе готовившихся терактов было покушение на главу региона Сергея Аксёнова.

Также в ФСБ выяснили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.

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