ФСБ: изъятая в Крыму взрывчатка идентична использовавшейся при подрыве ж/д путей в феврале

По данным Федеральной службы безопасности, взрывчатка, которая была изъята у задержанных за подготовку терактов в Крыму, идентична той, что использовалась при подрыве железнодорожных путей на полуострове 23 февраля.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Также сообщается, что фигуранты дел дают признательные показания о сотрудничестве с украинской военной разведкой по подготовке терактов на территории России.

Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.

В числе готовившихся терактов было покушение на главу региона Сергея Аксёнова.

Также в ФСБ выяснили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.