ФСБ: изъятая в Крыму взрывчатка идентична использовавшейся при подрыве ж/д путей в феврале
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Также сообщается, что фигуранты дел дают признательные показания о сотрудничестве с украинской военной разведкой по подготовке терактов на территории России.
Ранее в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю заявили, что суд арестовал семерых участников агентурной сети военной разведки Украины, которые готовили теракты и покушения в российском регионе.
В числе готовившихся терактов было покушение на главу региона Сергея Аксёнова.
Также в ФСБ выяснили, что организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму является офицер военной разведки Украины Роман Машовец.