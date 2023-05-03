В Удмуртии «индекс шашлыка» увеличился из-за роста цен на сопутствующие продукты

Согласно данным Удмуртстата, «индекс шашлыка» в республике за год вырос в зависимости от сорта мяса от 1,7% до 5,6%.

Об этом пишет udm-info.ru.

Цены на говядину в регионе выросли за год на 9,5% — до 894 рублей за 1 кг. Баранина, свинина и куриные окорочка, согласно официальным данным, наоборот, стали дешевле.

В подсчётах учитывались не только ингредиенты для приготовления шашлыка, но и ряд других товаров. Так, свежие огурцы по сравнению с мартом 2022 года подорожали на 32%, а репчатый лук — на 16%.

Согласно подсчётам, пикник с блюдом из говядины обойдётся в 2674 рубля, из баранины — 2677 рублей, свинины — 2285 рублей, курицы — 2036 рублей.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить человеку развитием панкреатита и холецистита.