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В Удмуртии «индекс шашлыка» увеличился из-за роста цен на сопутствующие продукты

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Согласно данным Удмуртстата, «индекс шашлыка» в республике за год вырос в зависимости от сорта мяса от 1,7% до 5,6%.
В Удмуртии «индекс шашлыка» увеличился из-за роста цен на сопутствующие продукты
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет udm-info.ru.

Цены на говядину в регионе выросли за год на 9,5% — до 894 рублей за 1 кг. Баранина, свинина и куриные окорочка, согласно официальным данным, наоборот, стали дешевле.

В подсчётах учитывались не только ингредиенты для приготовления шашлыка, но и ряд других товаров. Так, свежие огурцы по сравнению с мартом 2022 года подорожали на 32%, а репчатый лук — на 16%.

Согласно подсчётам, пикник с блюдом из говядины обойдётся в 2674 рубля, из баранины — 2677 рублей, свинины — 2285 рублей, курицы — 2036 рублей.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с URA.RU предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить человеку развитием панкреатита и холецистита.

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