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Аксёнов заявил, что мер безопасности в Крыму достаточно, усиливать их не планируется

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Меры безопасности в Крыму усиливать не планируется, уже предпринимаемых достаточно, заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил, что мер безопасности в Крыму достаточно, усиливать их не планируется
  • РИА Новости

«Нет. Мер в целом достаточно для обеспечения безопасности», — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, планируется ли усиливать меры безопасности в Крыму. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Крыма добавил, что он также не планирует усиливать личную охрану.

Ранее Аксёнов поблагодарил российские спецслужбы за предотвращение покушения на руководство республики со стороны украинской агентуры.

В конце апреля Федеральная служба безопасности задержала россиянина, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе

Отмечается, что при обыске у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей, а также самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

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