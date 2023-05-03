В ФСБ зафиксировали рост поездок иностранцев из Финляндии и Прибалтики в Россию

Число поездок иностранцев в Россию за I квартал 2023 года возросло на 17% по сравнению с этим же периодом в прошлом году.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Погранслужбы ФСБ России, среди лидеров по въезду на территорию государства — жители Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Кроме того, на 11,8% увеличилось число прибывающих в Россию граждан стран ЕС — главным образом, прибалтийских государств.

«Рост потока обеспечили граждане соседних с Россией европейских стран — Латвии, Литвы, Финляндии, Эстонии, Польши, с которыми есть сухопутная граница, в то время как граждане других стран ЕС, напротив, приезжали меньше, чем год назад», — говорится в заявлении.

Руководитель департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая ранее заявила, что электронные визы и специальные платёжные карты для туристов из-за рубежа будут запущены в России в 2023 году.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России.