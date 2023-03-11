Минэкономразвития: электронные визы для иностранных туристов запустят в 2023 году
- РИА Новости
«В этом году электронные визы заработают», — цитирует Интерфакс Шаршавицкую.
По её словам, это необходимо для того, чтобы стимулировать въездной туристический поток в Россию.
Она добавила, что ведомство больше всего заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.