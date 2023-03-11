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Минэкономразвития: электронные визы для иностранных туристов запустят в 2023 году

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Руководитель департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая заявила, что электронные визы и специальные платёжные карты для туристов из-за рубежа будут запущены в России в 2023 году.
Минэкономразвития: электронные визы для иностранных туристов запустят в 2023 году
  • РИА Новости

«В этом году электронные визы заработают», — цитирует Интерфакс Шаршавицкую.

По её словам, это необходимо для того, чтобы стимулировать въездной туристический поток в Россию.

Она добавила, что ведомство больше всего заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.

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