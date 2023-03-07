Путин поручил к 1 июня освободить туроператоров от НДС на поездки по России

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения, согласно которым туроператоры до 30 июня 2027 года будут освобождены от уплаты НДС на поездки по России.

Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма», — говорится в тексте поручения.

Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.