Путин поручил к 1 июня освободить туроператоров от НДС на поездки по России
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Поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость на период с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, в отношении совершаемых ими операций по формированию и реализации туристского продукта в сфере внутреннего и (или) въездного туризма», — говорится в тексте поручения.
Поручение необходимо выполнить до 1 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в беседе с НСН перечислил популярные туристические направления.