Корпус МГУ перевели на дистанционный формат обучения из-за случая заболевания корью

Второй учебный корпус Московского государственного университета перевели на дистанционный формат обучения до 17 мая из-за одного случая заболевания корью.

«Деканам факультетов... организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений во 2-м учебном корпусе с 2 по 17 мая 2023 года включительно», — приводит РИА Новости фрагмент приказа.

В МГУ пояснили, что в этом учебном корпусе располагаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, факультет космических исследований и педагогического образования.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор принял исчерпывающие меры для недопущения распространения кори из-за подозрения на заболевание у одного из студентов.