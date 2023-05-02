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Корпус МГУ перевели на дистанционный формат обучения из-за случая заболевания корью

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Второй учебный корпус Московского государственного университета перевели на дистанционный формат обучения до 17 мая из-за одного случая заболевания корью.
Корпус МГУ перевели на дистанционный формат обучения из-за случая заболевания корью
  • РИА Новости

«Деканам факультетов... организовать дистанционный режим обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся структурных подразделений во 2-м учебном корпусе с 2 по 17 мая 2023 года включительно», — приводит РИА Новости фрагмент приказа.

В МГУ пояснили, что в этом учебном корпусе располагаются факультеты вычислительной математики и кибернетики, факультет космических исследований и педагогического образования.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор принял исчерпывающие меры для недопущения распространения кори из-за подозрения на заболевание у одного из студентов.

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