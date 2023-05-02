Роспотребнадзор принял исчерпывающие защитные меры из-за подозрения на корь в МГУ
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Отмечается, что подозрение на корь выявлено у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.
«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определён круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — приводит РИА Новости заявление столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в столице фиксируются единичные очаги кори, но ситуация не критическая.