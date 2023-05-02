Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Роспотребнадзор принял исчерпывающие защитные меры из-за подозрения на корь в МГУ

Короткая ссылка
Роспотребнадзор принял исчерпывающие меры для недопущения распространения кори из-за подозрения на заболевание у одного из студентов Московского государственного университета (МГУ).
Роспотребнадзор принял исчерпывающие защитные меры из-за подозрения на корь в МГУ
  • Gettyimages.ru
  • © Ignatiev

Отмечается, что подозрение на корь выявлено у студента факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ.

«Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определён круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — приводит РИА Новости заявление столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в столице фиксируются единичные очаги кори, но ситуация не критическая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить