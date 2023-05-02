Губернатор Развожаев: громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой систем ПВО
Громкие звуки в Севастополе связаны с профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он также отметил, что проводятся тренировки систем противовоздушной обороны России.
1 мая Развожаев заявил, что силами ПВО был сбит при попытке подлёта к Севастопольской бухте один беспилотник.
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