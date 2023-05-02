Губернатор Развожаев: громкие звуки в центре Севастополя связаны с тренировкой систем ПВО

Громкие звуки в Севастополе связаны с профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

РИА Новости