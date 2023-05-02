Минэкономразвития России направит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма

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Минэкономразвития России направит 2,7 млрд рублей на поддержку турбизнеса Крыма из почти 4 млрд рублей, поступивших по линии министерства в бюджет от продажи активов ушедших из страны иностранных компаний.
Минэкономразвития России направит 2,7 млрд рублей на поддержку туротрасли Крыма
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«Сейчас у нас поступило почти 4 млрд рублей от продажи активов иностранных резидентов по линии Министерства экономического развития. По вашему поручению мы направим часть этих денег, а именно 2,7 млрд рублей, на поддержку турбизнеса для Крыма, чтобы компенсировать снижение турпотока», — заявил министр экономического развития Максим Решетников. Его слова приводит РИА Новости.

В феврале сообщалось, что Республика Крым получит субсидию на развитие событийного туризма по государственной программе «Развитие туризма». Её размер составит почти 16 млн рублей.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее заявила, что самые бюджетные направления на майские праздники — это Крым и Анапа, а также Эгейское побережье Турции.

Согласно новому исследованию, Крым также попал в список лучших направлений для астротуризма. В тройке — остров Ольхон на Байкале и Архыз.

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