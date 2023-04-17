Крым попал в список лучших направлений для астротуризма в России

Согласно новому исследованию, Крым попал в список лучших направлений для астротуризма. Также в тройке представлены остров Ольхон на Байкале и Архыз.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сервис tvil.ru.

В рейтинг направлений, выбираемых отдыхающими для наблюдения за звёздами, выключены Териберка в Мурманской области и Вардане, микрорайон Сочи.

Кроме того, в список попали Хунзахское плато и плато Лаго-Наки в Адыгее.

Замыкают десятку Большой новосибирский планетарий и природный парк «Ергаки» в Красноярском крае.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.