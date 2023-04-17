Крым попал в список лучших направлений для астротуризма в России
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на сервис tvil.ru.
В рейтинг направлений, выбираемых отдыхающими для наблюдения за звёздами, выключены Териберка в Мурманской области и Вардане, микрорайон Сочи.
Кроме того, в список попали Хунзахское плато и плато Лаго-Наки в Адыгее.
Замыкают десятку Большой новосибирский планетарий и природный парк «Ергаки» в Красноярском крае.
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.