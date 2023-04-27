В АТОР назвали самыми бюджетными направлениями на майские праздники Крым и Анапу

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что самые бюджетные направления на майские праздники — это Крым и Анапа, а также Эгейское побережье Турции.
В АТОР назвали самыми бюджетными направлениями на майские праздники Крым и Анапу
  • РИА Новости

В беседе с газетой «Известия» она уточнила, что речь идёт о бюджетном отдыхе в двух- и трёхзвёздочных отелях.

«Самые бюджетные цены в этом сегменте начинаются от 50 до 70—75 тыс. рублей», — отметила Ломидзе.

По её словам, в случае с зарубежными направлениями, как правило, в эту сумму входит и перелёт.

В конце марта «ПолитЭксперт» передавал, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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