Врач Усенко дал советы по сбору аптечки для отпуска

Доктор медицинских наук, исполнительный директор национального научного общества инфекционистов Денис Усенко рассказал, какие лекарства лучше всего взять с собой в отпуск.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Основное, к чему надо быть готовыми в отпуске, — это кишечные инфекции, острые респираторные инфекции, перегрев и мелкие травмы», — заявил Усенко.

По его словам, прежде всего нужно положить в аптечку препараты, которые борются с микробами и бактериями, но сохраняют нормальную микрофлору кишечника.

«Также в аптечке должны присутствовать жаропонижающие, местные антисептики, сосудосуживающие и изотонические капли в нос, муколитики против кашля. Не забывайте и об антисептиках, применяемых при ранах и мелких травмах: йод, перекись водорода или зелёнка, обезболивающие и антигистаминные средства», — перечислил эксперт.

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