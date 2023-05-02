Врач Усенко дал советы по сбору аптечки для отпуска
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Основное, к чему надо быть готовыми в отпуске, — это кишечные инфекции, острые респираторные инфекции, перегрев и мелкие травмы», — заявил Усенко.
По его словам, прежде всего нужно положить в аптечку препараты, которые борются с микробами и бактериями, но сохраняют нормальную микрофлору кишечника.
«Также в аптечке должны присутствовать жаропонижающие, местные антисептики, сосудосуживающие и изотонические капли в нос, муколитики против кашля. Не забывайте и об антисептиках, применяемых при ранах и мелких травмах: йод, перекись водорода или зелёнка, обезболивающие и антигистаминные средства», — перечислил эксперт.
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