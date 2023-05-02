Врач Усенко дал советы по сбору аптечки для отпуска

Короткая ссылка
Доктор медицинских наук, исполнительный директор национального научного общества инфекционистов Денис Усенко рассказал, какие лекарства лучше всего взять с собой в отпуск.
Врач Усенко дал советы по сбору аптечки для отпуска
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Основное, к чему надо быть готовыми в отпуске, — это кишечные инфекции, острые респираторные инфекции, перегрев и мелкие травмы», — заявил Усенко.

По его словам, прежде всего нужно положить в аптечку препараты, которые борются с микробами и бактериями, но сохраняют нормальную микрофлору кишечника.

«Также в аптечке должны присутствовать жаропонижающие, местные антисептики, сосудосуживающие и изотонические капли в нос, муколитики против кашля. Не забывайте и об антисептиках, применяемых при ранах и мелких травмах: йод, перекись водорода или зелёнка, обезболивающие и антигистаминные средства», — перечислил эксперт.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить