Глава МЧС сообщил, что в 22 регионах России ожидается ухудшение пожарной обстановки

В 22 регионах России ожидается ухудшение пожарной обстановки. Об этом заявил глава российского МЧС Александр Куренков.

«По данным МЧС России и прогнозу Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в следующих субъектах: на Дальнем Востоке: юго-западная часть республики Саха (Якутия) и Приморский край, Амурская область и Еврейская автономная область», — приводит ТАСС его слова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Куренков добавил, что осложнение ситуации прогнозируется в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской и Омской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях.

Кроме того, ухудшения ситуации ожидают в Татарстане и Башкортостане, Удмуртии, Пермском крае, Самарской и Оренбургской областях, а также в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях.

Также Куренков сообщил, что в шести российских регионах с 25 апреля по 2 мая от огня пострадали 633 строения, среди них 244 жилых дома.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на восстановление инфраструктуры региона от пожаров потребуется, предварительно, около 2 млрд рублей.