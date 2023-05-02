Глава МЧС сообщил, что в шести регионах России за неделю пострадали от огня 633 строения
- РИА Новости
«В период с 25 апреля по 2 мая на территории шести субъектов Российской Федерации в результате распространения огня в 16 населённых пунктах повреждены 633 строения, в том числе 244 жилых дома», — сказал он на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Куренков добавил, что наиболее сложная ситуация наблюдается в Свердловской области из-за сухой погоды и сильного ветра.
Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на восстановление инфраструктуры региона от пожаров потребуется, предварительно, около 2 млрд рублей.