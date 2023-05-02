Автоэксперт Кадаков назвал пока нереализуемой идею нацпроекта «Народный автомобиль»

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал заявление лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова о том, что в России нужен нацпроект «Народный автомобиль». Миронов уточнил, что автомобиль должен быть оснащён бензиновым двигателем объёмом около 1,5 л, мощностью 100—120 л. с., ручной коробкой передач и стоить порядка 500 тыс. рублей.

По словам специалиста, идея «симпатична», но, по его мнению, нереализуема.

Он подчеркнул, что в России есть машина с характеристиками, которые были перечислены, это LADA Granta, но этот автомобиль стоит дороже 500 тыс. рублей.

Как пояснил эксперт, возможности на сегодняшний день выпускать авто по цене, предложенной Мироновым, нет, если только не будет предоставляться субсидия.

«Нужно будет выпускать абсолютно одинаковые машины, без разнообразия в комплектации и в каких-то бешеных объёмах — тогда может быть», — объяснил собеседник RT.

Он также отметил, что автомобиль должен быть современным: с антиблокировочной системой и системой стабилизации, иметь минимум две подушки безопасности, ЭРУ-ГЛОНАСС.

«Сейчас только одна ЭРА-ГЛОНАСС стоит 50 тыс. рублей — то есть 10% от предполагаемой стоимости автомобиля, и это розничная продажа», — заключил Кадаков.

Ранее Миронов заявил, что в России нужен нацпроект «Народный автомобиль».