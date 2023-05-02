Депутат Миронов предложил разработать нацпроект «Народный автомобиль»

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Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России нужен нацпроект «Народный автомобиль».
Депутат Миронов предложил разработать нацпроект «Народный автомобиль»
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

«Нашей стране нужен «Народный автомобиль», отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту», — приводит его слова РИА Новости.

Миронов уточнил, что автомобиль должен быть оснащён бензиновым двигателем объёмом около 1,5 л, мощностью 100—120 л. с., ручной коробкой передач и стоить порядка 500 тыс. рублей.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил о непростой ситуации в автопроме и ряде других отраслей промышленности России.

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