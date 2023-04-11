Путин заявил о непростой ситуации в автопроме и ряде других отраслей России

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Российский президент Владимир Путин заявил о непростой ситуации в автопроме и ряде других отраслей промышленности России.
Путин заявил о непростой ситуации в автопроме и ряде других отраслей России
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Остаётся непростой ситуация в автопроме и лесоперерабатывающем комплексе, а также в сфере производства химической продукции и удобрений», — заявил Путин.

Президент напомнил, что провёл несколько профильных отраслевых совещаний, во время которых участники «вышли на конкретные решения, которые помогут увеличить загрузку предприятий, обеспечить сбыт их продукции».

Путин также попросил правительство держать ситуацию на контроле.

Также президент заявил, что в России наблюдается рост объёмов погрузки на железной дороге, в связи с чем есть основания полагать, что экономическая активность в стране будет и дальше повышаться. 

Кроме того, российский лидер заявил, что по итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении

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