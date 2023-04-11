Путин заявил о существенном улучшении прогноза по динамике ВВП России в 2023 году

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил о существенном улучшении прогноза по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году.

Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.

Президент отметил, что по итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении.

По словам Путина, в ходе подготовки бюджета на 2023 год кабмин исходил из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в этом году.

«На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили», — сказал он.

По его словам, поступления в консолидированный бюджет России в первом квартале этого года составили более 13 трлн рублей, как и в этот же период 2022 года.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить