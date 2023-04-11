Путин заявил о существенном улучшении прогноза по динамике ВВП России в 2023 году

Российский президент Владимир Путин заявил о существенном улучшении прогноза по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2023 году.

Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.

Президент отметил, что по итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении.

По словам Путина, в ходе подготовки бюджета на 2023 год кабмин исходил из ожидаемого снижения ВВП на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в этом году.

«На фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили», — сказал он.

По его словам, поступления в консолидированный бюджет России в первом квартале этого года составили более 13 трлн рублей, как и в этот же период 2022 года.

RT ведёт прямую трансляцию.