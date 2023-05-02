Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью модельера Юдашкина

Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина, в ближайшее время он направит телеграмму родственникам дизайнера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует в этой связи. В настоящий момент готовится телеграмма соболезнований от имени президента семье Валентина Юдашкина, и в самое ближайшее время она будет направлена», — сказал он.

По словам Пескова, Юдашкин внёс большой вклад в распространение высоких норм искусства по регионам страны в воспитании молодого поколения.

2 мая Первый канал со ссылкой на жену сообщил о смерти российского модельера Валентина Юдашкина.

Певец Николай Басков назвал Юдашкина легендой мировой моды и потрясающим человеком.