Басков назвал Юдашкина легендой мировой моды
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«Ушла легенда мировой моды, потрясающий человек и друг. Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и всем поклонникам гения», — написал он в Instagram*.
Ранее Первый канал со ссылкой на жену российского модельера сообщил о смерти Юдашкина.
30 апреля в возрасте 85 лет умер модельер Вячеслав Зайцев.
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