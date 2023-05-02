Басков назвал Юдашкина легендой мировой моды

Певец Николай Басков назвал российского модельера Валентина Юдашкина легендой мировой моды и потрясающим человеком.

«Ушла легенда мировой моды, потрясающий человек и друг. Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и всем поклонникам гения», — написал он в Instagram*.

Ранее Первый канал со ссылкой на жену российского модельера сообщил о смерти Юдашкина.

30 апреля в возрасте 85 лет умер модельер Вячеслав Зайцев.

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