Басков назвал Юдашкина легендой мировой моды

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Певец Николай Басков назвал российского модельера Валентина Юдашкина легендой мировой моды и потрясающим человеком.
Басков назвал Юдашкина легендой мировой моды
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Ушла легенда мировой моды, потрясающий человек и друг. Мои глубочайшие соболезнования родным, близким и всем поклонникам гения», — написал он в Instagram*.

Ранее Первый канал со ссылкой на жену российского модельера сообщил о смерти Юдашкина.

30 апреля в возрасте 85 лет умер модельер Вячеслав Зайцев.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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