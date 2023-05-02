Кабмин расширил программу бесплатного переобучения граждан, включив туда бойцов СВО
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Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Уточняется, что соответствующая программа будет распространяться также на членов семей участвовавших в спецоперации военных, погибших при исполнении задач в ходе боевых действий.
Обучение для бойцов будут организовывать Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и госслужбы, а также Томский государственный университет.
Ранее Мишустин заявил, что правительство готовит постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.
Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.