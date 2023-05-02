Кабмин расширил программу бесплатного переобучения граждан, включив туда бойцов СВО

Правительство России расширило программу бесплатного переобучения граждан, включив туда участников спецоперации на Украине.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Граждане, участвовавшие в специальной военной операции (СВО), смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Уточняется, что соответствующая программа будет распространяться также на членов семей участвовавших в спецоперации военных, погибших при исполнении задач в ходе боевых действий.

Обучение для бойцов будут организовывать Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и госслужбы, а также Томский государственный университет.

Ранее Мишустин заявил, что правительство готовит постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Кроме того, президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.