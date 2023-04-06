Кабмин готовит постановление о профобразовании для участников СВО и членов их семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство готовит постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на встрече с депутатами Госдумы.

Мишустин подчеркнул, что в ближайшее время кабмином будет принят соответствующий документ.

Премьер отметил, что данное решение позволит участникам СВО и членам их семей получить дополнительное профессиональное образование.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.