Кабмин готовит постановление о профобразовании для участников СВО и членов их семей
- РИА Новости
Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на встрече с депутатами Госдумы.
Мишустин подчеркнул, что в ближайшее время кабмином будет принят соответствующий документ.
Премьер отметил, что данное решение позволит участникам СВО и членам их семей получить дополнительное профессиональное образование.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.