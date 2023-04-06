Кабмин готовит постановление о профобразовании для участников СВО и членов их семей

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство готовит постановление о дополнительном профессиональном образовании участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей.
Кабмин готовит постановление о профобразовании для участников СВО и членов их семей
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, он рассказал на встрече с депутатами Госдумы.

Мишустин подчеркнул, что в ближайшее время кабмином будет принят соответствующий документ.

Премьер отметил, что данное решение позволит участникам СВО и членам их семей получить дополнительное профессиональное образование.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить