Лесопожарные службы в России за сутки потушили 75 природных пожаров.

Об этом сообщает Авиалесоохрана.

«За прошедшие сутки в 21 регионе России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 75 лесных пожаров на площади, пройдённой огнём, 10 547 га», — говорится в сообщении.

Ранее в СК России по Забайкальскому краю сообщили, что следователи в регионе возбудили уголовное дело о халатности из-за пожара в городе Борзя, где огонь охватил несколько зданий.

Позднее открытое горение в городе Борзя Забайкальского края было ликвидировано.