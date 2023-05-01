СК в Забайкалье возбудил дело о халатности из-за пожара в Борзе

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Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело о халатности из-за пожара в городе Борзя, где огонь охватил несколько зданий.
СК в Забайкалье возбудил дело о халатности из-за пожара в Борзе
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

Об этом сообщили в СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России — «Халатность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье природный пожар перешёл на дома в городе Борзя. Позднее поступила информация, что правоохранительные органы эвакуируют жителей района города.

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