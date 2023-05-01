СК в Забайкалье возбудил дело о халатности из-за пожара в Борзе
- © РИА Новости / Денис Абрамов
Об этом сообщили в СК России по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК России — «Халатность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи дадут правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, а также администрации муниципального района по обеспечению противопожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Забайкалье природный пожар перешёл на дома в городе Борзя. Позднее поступила информация, что правоохранительные органы эвакуируют жителей района города.