В Забайкалье природный пожар перешёл на дома в городе Борзя

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В пресс-службе ГУ МЧС Забайкальского края заявили, что степной пожар перекинулся на девять жилых домов в городе Борзя.
В Забайкалье природный пожар перешёл на дома в городе Борзя
  • © Алексей Сергейкин / Telegram

«Пожарная охрана ликвидирует пожар девяти жилых домов в городе Борзя на улице Новосельской. На месте работают 48 человек и шесть единиц техники», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что тушение осложняет сильный ветер до 23 м/с, в связи с чем МЧС наращивает силы и намерено подключить пожарный поезд.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России заявили, что спасатели ликвидировали пожар в СНТ «Полянка-2» в Курганской области.

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