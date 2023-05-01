В Забайкалье природный пожар перешёл на дома в городе Борзя
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«Пожарная охрана ликвидирует пожар девяти жилых домов в городе Борзя на улице Новосельской. На месте работают 48 человек и шесть единиц техники», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.
Уточняется, что тушение осложняет сильный ветер до 23 м/с, в связи с чем МЧС наращивает силы и намерено подключить пожарный поезд.
«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС России заявили, что спасатели ликвидировали пожар в СНТ «Полянка-2» в Курганской области.