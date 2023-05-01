В Забайкалье природный пожар перешёл на дома в городе Борзя

В пресс-службе ГУ МЧС Забайкальского края заявили, что степной пожар перекинулся на девять жилых домов в городе Борзя.

«Пожарная охрана ликвидирует пожар девяти жилых домов в городе Борзя на улице Новосельской. На месте работают 48 человек и шесть единиц техники», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

Уточняется, что тушение осложняет сильный ветер до 23 м/с, в связи с чем МЧС наращивает силы и намерено подключить пожарный поезд.

«Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС России заявили, что спасатели ликвидировали пожар в СНТ «Полянка-2» в Курганской области.