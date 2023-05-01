МЧС: открытое горение в Борзе Забайкальского края ликвидировано
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В 17:45 мск на месте пожара в г. Борзя Забайкальского края объявлена ликвидация открытого горения», — приводит сообщение ТАСС.
В настоящее время проводится проливка и разборка строений.
Ранее в СК России по Забайкальскому краю сообщили, что следователи в регионе возбудили уголовное дело о халатности из-за пожара в городе Борзя, где огонь охватил несколько зданий.
Также сообщалось, что в Забайкалье 13 человек остались без жилья в результате возгорания в городе Борзя.