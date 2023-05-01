В Забайкалье 13 человек остались без жилья из-за пожара в Борзе

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В Забайкалье 13 человек остались без жилья в результате возгорания в городе Борзя.
В Забайкалье 13 человек остались без жилья из-за пожара в Борзе
  • РИА Новости

«По данным замгубернатора Забайкалья Александра Костенко, в Борзе, предварительно, сгорели три одноквартирных и один четырёхквартирный дом. Всё остальное — дачи и хозяйственные постройки. Пока в списке пострадавших 13 человек, пятеро из них — дети», — говорится в сообщении правительства в Telegram.

Ранее в СК России по Забайкальскому краю сообщили, что следователи в регионе возбудили уголовное дело о халатности из-за пожара в городе Борзя, где огонь охватил несколько зданий.

Пресс-служба МЧС России сообщила, что в городе Борзя локализовали пожар в девяти домах и котельной.

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