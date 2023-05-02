Восстановлено движение поездов в Брянской области, где вагоны сошли с рельсов

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Движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области, где ранее вагоны сошли с рельсов, восстановлено, сообщает РЖД.

«В 4:53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в работах участвовали примерно 300 железнодорожников и три восстановительных поезда.

За время работ было уложено примерно 100 м железнодорожного полотна.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава

Правительство региона уточнило, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и строительные материалы.

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