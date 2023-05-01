Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода вагонов поезда в Брянской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области.

Об этом сообщили в СК.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава.

Правительство региона уточнило, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и строительные материалы.

Железнодорожные пути восстановят к утру.