Бастрыкин поручил возбудить дело по факту схода вагонов поезда в Брянской области
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Об этом сообщили в СК.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Унечском районе региона из-за взрыва сошёл с рельсов локомотив грузового состава.
Правительство региона уточнило, что сошедший с рельсов поезд перевозил топливо и строительные материалы.
Железнодорожные пути восстановят к утру.