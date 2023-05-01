Врач Сурненкова посоветовала не «залипать» в смартфоне, чтобы избежать ухудшения памяти

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «МЕДСИ на Красной Пресне», врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова заявила, что «залипание» в смартфоне может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к ухудшению памяти.

«Свет от экранов сигнализирует мозгу, что нужно бодрствовать, и этот постоянный сигнал в течение дня может затруднить расслабление вечером. При просмотре экрана моргание происходит реже, чем обычно, мозг воспринимает это как усталость и даёт «команду» организму, что нужно отдохнуть и поспать», — рассказала она в беседе с Life.ru.

По её словам, долгое использование гаджетов также вызывает чрезмерное напряжение глаз и головные боли, создаёт нагрузку на шею, плечи и спину.

«Многие люди становятся жертвами прокрутки своего телефона в постели ночью или при первом пробуждении утром. Это мешает вашему сну и может значительно увеличить ежедневное время, проводимое за экраном», — добавила Сурненкова.

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