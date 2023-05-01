ФСБ: обезвреженное в Ленобласти взрывное устройство имело электронный блок управления

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Обезвреженное взрывное устройство, обнаруженное на опоре ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области, имело электронный блок управления.
ФСБ: обезвреженное в Ленобласти взрывное устройство имело электронный блок управления
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«Установленное на соседней опоре магистральной линии электропередачи второе взрывное устройство с электронным блоком управления обезврежено взрывотехниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП и об обнаружении взрывного устройства.

Позже он заявил о ликвидации угрозы подрыва второй опоры ЛЭП.

По факту подрыва ЛЭП в Ленинградской области возбуждено дело.

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