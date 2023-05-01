ФСБ: обезвреженное в Ленобласти взрывное устройство имело электронный блок управления
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти.
«Установленное на соседней опоре магистральной линии электропередачи второе взрывное устройство с электронным блоком управления обезврежено взрывотехниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о подрыве опоры ЛЭП и об обнаружении взрывного устройства.
Позже он заявил о ликвидации угрозы подрыва второй опоры ЛЭП.
По факту подрыва ЛЭП в Ленинградской области возбуждено дело.