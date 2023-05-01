Дерматолог Солопенкова посоветовала не злоупотреблять скрабами для тела

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Врач-косметолог, дерматолог, трихолог Евгения Солопенкова заявила о вреде частого использования скраба для тела и слишком горячей воды.
Дерматолог Солопенкова посоветовала не злоупотреблять скрабами для тела
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«Если температура достигает +37...+40 °С или превышает этот показатель, это плохо. Тем самым мы хоть и смываем грязь, но одновременно высушиваем кожу, смываем наш липидный слой, который защищает от внешнего воздействия», — пояснила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, вода должна быть тёплой или слегка прохладной, причём нельзя находиться в ней более 15 минут.

Как отметила Солопенкова, принимать ванну можно не чаще одного-двух раз в неделю.

Эксперт добавила, что скраб лучше использовать не более двух раз в неделю, и желательно выбирать мягкий, натуральный продукт.

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