Часть забайкальского города Борзя обесточили из-за пожара

В пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» заявили, что часть города Борзя в Забайкальском крае была обесточена из-за пожара.

РИА Новости

«Чтобы обеспечить безопасность работ пожарных, специалисты «Читаэнерго» по заявке МЧС отключили линию электропередачи напряжением 10 кВ, питающую ту часть Борзи, где бушует пожар», — цитирует заявление РИА Новости. Уточняется, что на месте находятся оперативно-выездная бригада «Южных электрических сетей» и пожарные расчёты МЧС. Линия будет оставаться отключённой до окончания работ спасателей. Ранее сообщалось, что в Забайкалье природный пожар перешёл на дома в Борзе. Позднее следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания.