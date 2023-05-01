Часть забайкальского города Борзя обесточили из-за пожара

Короткая ссылка
В пресс-службе ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго» заявили, что часть города Борзя в Забайкальском крае была обесточена из-за пожара.
Часть забайкальского города Борзя обесточили из-за пожара
  • РИА Новости

«Чтобы обеспечить безопасность работ пожарных, специалисты «Читаэнерго» по заявке МЧС отключили линию электропередачи напряжением 10 кВ, питающую ту часть Борзи, где бушует пожар», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что на месте находятся оперативно-выездная бригада «Южных электрических сетей» и пожарные расчёты МЧС. Линия будет оставаться отключённой до окончания работ спасателей.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье природный пожар перешёл на дома в Борзе. Позднее следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить