Эксперт Тимофеев предупредил россиян о мошеннических звонках

По некоторым звонкам с незнакомых номером можно сразу понять, что это мошенники, заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

В комментарии агентству «Прайм» он отметил, что главным сигналом является скрытый номер звонящего или состоящий из трёх-четырёх цифр.

Кроме того, по словам Тимофеева, часто злоумышленники используют иностранные номера и быстро сбрасывают вызов.

«Сбрасывающие» звонок — почти всегда мошенники», — добавил он.

Эксперт рекомендовал пользоваться специальными приложениями по проверке и определению входящих звонков.

Ранее юрист Иван Соловьёв предостерёг от звонков мошенников с кода 977 для перевода средств на счёт.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT, что телефонные мошенники продолжают совершенствовать способы обмана. По его словам, новая схема касается жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья и отдалённых регионов северо-запада страны.