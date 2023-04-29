Развожаев: открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано

Открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Открытое горение ликвидировано на площади 1 тыс. квадратных метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории», — написал он в Telegram.

На месте работают более 150 спасателей и 50 единиц техники.

Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом, позднее пожар был локализован.

По предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотных летательных аппарата.

Пострадавших в результате возгорания нет.