Развожаев: открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано
- РИА Новости
«Открытое горение ликвидировано на площади 1 тыс. квадратных метров. Сейчас пожарные ведут проливку территории», — написал он в Telegram.
На месте работают более 150 спасателей и 50 единиц техники.
Утром 29 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе в районе Казачьей бухты горит резервуар с топливом, позднее пожар был локализован.
По предварительным данным, в атаке на нефтебазу в Севастополе участвовали два беспилотных летательных аппарата.
Пострадавших в результате возгорания нет.