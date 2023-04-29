Губернатор Псковской области Ведерников: в регионе отменили парад Победы на 9 мая
- РИА Новости
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Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«В этом году День Победы мы встречаем в особых условиях... салютов и фейерверков не будет», — написал он в Telegram.
Ведерников уточнил, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военный парад 9 мая проводить в этом году не будут.
Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.