Губернатор Псковской области Ведерников: в регионе отменили парад Победы на 9 мая

Псковская область в 2023 году отказалась от проведения парада в честь Дня Победы 9 мая.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В этом году День Победы мы встречаем в особых условиях... салютов и фейерверков не будет», — написал он в Telegram.

Ведерников уточнил, что акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военный парад 9 мая проводить в этом году не будут.

Также губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что военный парад 9 мая в Курске проводить не будут из соображений безопасности.