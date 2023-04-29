Чернышов: ЛДПР готовит законопроект о штрафах до 150 тысяч рублей за рекламные звонки
«ЛДПР готовит законопроект, которым мы хотим кратно расширить права граждан на отказ от... назойливой рекламы», — цитирует его РИА Новости.
Чернышов пояснил, что, если во время рекламного звонка гражданин уведомит о нежелании получать информацию об услугах организации, в последующем каждый звонок с рекламным предложением будет наказываться штрафом.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» за нарушение закона «О рекламе».