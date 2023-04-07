ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» за нарушение закона «О рекламе»

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот» за нарушение закона «О рекламе».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота». В действиях авиаперевозчика выявлены признаки нарушения закона «О рекламе», — говорится в сообщении.

Ранее ФАС подтвердила, что американская компания Apple уплатила штраф в размере 906 млн рублей по делу с «Лабораторией Касперского» о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Деньги уже поступили в бюджет Российской Федерации.