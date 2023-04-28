Песков подтвердил информацию о новой платёжной системе для россиян в Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию о новой платёжной системе для россиян в Турции.

«Работа в этом направлении ведётся», — сказал он РИА Новости.

Ранее газета Sabah со ссылкой на источники сообщала, что Россия и Турция договорились о новой платёжной системе для российских туристов.

До этого страховая компания «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru в ходе исследования выяснили, что самым распространённым зарубежным направлением для путешествий в майские праздники у россиян остаётся Турция — её выбрали 50% путешественников.