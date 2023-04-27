Аланья стала самым популярным турецким курортом у россиян на майские праздники
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При этом наиболее популярным курортом в 2023 году стала Аланья, пишет «Газета.Ru».
В список других популярных направлений также попали ОАЭ (11%) и Египет (10%), 17% путешественников собираются путешествовать внутри России. Объём продаж туров на майские в текущем году на 68% превысил показатель прошлого года.
Что касается индивидуальных путешествий, то, по данным «Росгосстраха», самыми востребованными направлениями стали Россия (25%), Турция (15%) и Италия (7%).
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.