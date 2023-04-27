Аланья стала самым популярным турецким курортом у россиян на майские праздники

Короткая ссылка
Страховая компания «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru в ходе исследования выяснили, что самым распространённым зарубежным направлением для путешествий в майские праздники у россиян остаётся Турция — её выбрали 50% путешественников.
Аланья стала самым популярным турецким курортом у россиян на майские праздники
  • Gettyimages.ru

При этом наиболее популярным курортом в 2023 году стала Аланья, пишет «Газета.Ru».

В список других популярных направлений также попали ОАЭ (11%) и Египет (10%), 17% путешественников собираются путешествовать внутри России. Объём продаж туров на майские в текущем году на 68% превысил показатель прошлого года.

Что касается индивидуальных путешествий, то, по данным «Росгосстраха», самыми востребованными направлениями стали Россия (25%), Турция (15%) и Италия (7%).

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все COVID-ограничения для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить