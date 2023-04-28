Sabah: Россия и Турция договорились о новой платёжной системе для российских туристов
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Об этом пишет газета Sabah со ссылкой на источники.
«Российские туристы смогут использовать деньги на своих счетах с помощью дебетовой карты», — говорится в материале.
Отмечается, что центробанки нашли обоюдное решение.
Ранее страховая компания «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru в ходе исследования выяснили, что самым распространённым зарубежным направлением для путешествий в майские праздники у россиян остаётся Турция — её выбрали 50% путешественников.