РЭО опроверг данные о росте цен на картофель из-за отказа от сеток

Российский экологический оператор назвал несоответствующими действительности данные СМИ о возможности подорожания овощей и фруктов из-за отказа от использования сеток.

Об этом пишет газета «Известия».

В РЭО сообщили, что в настоящее время ведётся рабочая дискуссия касательно использования сумок-сеток.

«Эта упаковка может быть переработана, но только в том случае, если она будет накапливаться у ритейла, если же она попадёт к потребителю, она затруднит работу сортировщиков отходов и будет захоронена», — заявил оператор.

Российский экологический оператор добавил, что в связи с этим предлагается ограничение реализации этой упаковки потребителям.

В свою очередь, гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что «конечно, производители товаров в такой упаковке заявляют о значительном повышении цен на овощи в случае отказа».

По его словам, «крайне сложно понять, каким образом продажа картофеля навалом, а не в упаковке вызовет такое подорожание».

«Если товар будет продаваться на развес, то упаковки не будет в принципе и товар должен стать дешевле», — сказал он.

В начале апреля Российский экологический оператор выступил с предложением создать систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки (шприцы, блистеры, пузырьки или капельницы) для физических лиц с целью предотвращения их вредного воздействия на окружающую среду.