РЭО предложил создать систему утилизации лекарственных отходов в России

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Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением создать систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки (шприцы, блистеры, пузырьки или капельницы) для физических лиц с целью предотвращения их вредного воздействия на окружающую среду.
РЭО предложил создать систему утилизации лекарственных отходов в России
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  • © Tom Werner

Эту инициативу РЭО направил в Минздрав, Минприроды и Роспотребнадзор, пишут «Известия».

Эксперты предлагают устанавливать специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках, а также изменить санитарные правила. Собранные отходы будут отправлены на переработку, которая, по утверждению РЭО, уже активно наращивается.

В настоящее время просроченные лекарства обычно выбрасываются в мусор или в канализацию, что может представлять токсикологическую опасность.

В РЭО подчеркнули важность разделения медицинской упаковки, такой как блистеры, поскольку они требуют специальных методов обработки.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге Международный форум «Экология большого города» состоялся в марте.  

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