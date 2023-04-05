РЭО предложил создать систему утилизации лекарственных отходов в России

Российский экологический оператор (РЭО) выступил с предложением создать систему сбора просроченных лекарств и медицинской упаковки (шприцы, блистеры, пузырьки или капельницы) для физических лиц с целью предотвращения их вредного воздействия на окружающую среду.

Эту инициативу РЭО направил в Минздрав, Минприроды и Роспотребнадзор, пишут «Известия».

Эксперты предлагают устанавливать специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках, а также изменить санитарные правила. Собранные отходы будут отправлены на переработку, которая, по утверждению РЭО, уже активно наращивается.

В настоящее время просроченные лекарства обычно выбрасываются в мусор или в канализацию, что может представлять токсикологическую опасность.

В РЭО подчеркнули важность разделения медицинской упаковки, такой как блистеры, поскольку они требуют специальных методов обработки.

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