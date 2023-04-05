РЭО предложил создать систему утилизации лекарственных отходов в России
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Эту инициативу РЭО направил в Минздрав, Минприроды и Роспотребнадзор, пишут «Известия».
Эксперты предлагают устанавливать специальные контейнеры в больницах, поликлиниках и аптеках, а также изменить санитарные правила. Собранные отходы будут отправлены на переработку, которая, по утверждению РЭО, уже активно наращивается.
В настоящее время просроченные лекарства обычно выбрасываются в мусор или в канализацию, что может представлять токсикологическую опасность.
В РЭО подчеркнули важность разделения медицинской упаковки, такой как блистеры, поскольку они требуют специальных методов обработки.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге Международный форум «Экология большого города» состоялся в марте.